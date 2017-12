Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Jahrestag des Anschlags auf Berliner Weihnachtsmarkt

WDR 2 | 19.12.2017 | Länge: 03:24 Min.

In Berlin ist ein Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eingeweiht worden. Am Jahrestag des Anschlags finden zudem zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Will die Politik etwas wiedergutmachen? Einschätzungen von Thorsten Gabriel, WDR 2 Berlin. | audio