Fall Susanna: Tatverdächtiger im Irak festgenommen

Audio: Welshly Arms bei WDR 2: Tarantino, Blues und Käseschnitzel

WDR 2 | 08.06.2018 | Länge: 08:37 Min.

Mit "Legendary" gelang "Welshly Arms" aus Cleveland, Ohio 2017 der internationale Durchbruch. Jetzt folgt das zweite Album "No Place Is Home". Am Freitag (08.06.2018) waren Sänger Sam Getz und Schlagzeuger Mikey Gould im WDR 2 Studio - und brachten neben neuer Musik auch noch was zu Essen mit. | audio