Audio: Zeitlupe: Literatur blüht in der Provinz

WDR 3 Mosaik | 09.10.2018 | Länge: 03:42 Min.

Es gibt Lyrikszenen, die sich in den Metropolen knubbeln. Aber auch in der Provinz wachsen feine Lyrikgewächse - an Orten, die man auf der Landkarte leicht übersieht. Gerrit Wustmann hat diese Orte aufgespürt. | audio