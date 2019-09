Facebook-Gruppe "Fridays for Hubraum": Erst auf Eis gelegt, jetzt wieder online

Nach "Fridays for Future" jetzt "Fridays for Hubraum"? Gegründet wurde die gleichnamige Facebook-Gruppe von Autofans, die die derzeitge Umweltpolitik kritisch sehen. Christopher Grau aus Münster ist einer von ihnen: "Das war eigentlich aus einem wilden Scherz heraus", erzählt er im Gespräch mit WDR 2 Moderatorin Sabine Heinrich. Sehr schnell waren in der Gruppe allerdings Hasskommentare und sogar Morddrohungen gegen Greta Thunberg aufgetaucht. Aus dem Grund war die Gruppe für eine Weile auf Eis gelegt worden.

