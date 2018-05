Ex-VW-Chef Winterkorn in den USA wegen Betrugs angeklagt

Audio: Staatliches Sozialkreditsystem in China bewertet Bürger

WDR 2 | 04.05.2018 | Länge: 04:34 Min.

In China gibt es ein Sozialkreditsystem, bei dem der Staat nach einem Punktesystem die Bürger bewertet. So wolle die Regierung die Moral in der Gesellschaft erhöhen und moralisch gute Bürger schaffen, berichtet Axel Dorloff, WDR 2 Peking. Der Staat sammele über Behörden und Internetunternehmen so viele Daten wie möglich. So gäbe der Besuch der Eltern im Altenheim Pluspunkte, bei Rot über die Ampel laufen gibt Minuspunkte. | audio