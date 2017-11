Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Alltagswahnsinn: Weihnachten und (unpassende) Geschenke

WDR 2 | 26.11.2017 | Länge: 02:53 Min.

In vier Wochen ist Weihnachten. Was schenke ich meinem Partner? Und was mache ich, wenn ich das, was ich bekomme, total schrecklich finde? Haben Männer und Frauen unterschiedliche Erwartungen? Fragen zum ganz normalen Alltagswahnsinn beantwortet WDR 2 Familientherapeutin Ulrike Sckaer. | audio