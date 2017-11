Ex-General Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt

WDR 2 | 22.11.2017 | Länge: 04:04 Min.

Der ehemalige bosnisch-serbische General Ratko Mladic ist vom UN-Kriegsverbrechertribunal wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Für ARD-Korrespondent Srdjan Govedarica, 1992 selbst mit seiner Familie geflohen, ist es wichtig, dass neben der Verurteilung Mladics "auch die verbrecherische Politik in der Weltöffentlichkeit an den Pranger gestellt worden ist". Diese Botschaft könne vielleicht dazu beitragen, dass sich derartige Ereignisse nicht mehr wiederholen, so Govedarica auf WDR 2. | audio