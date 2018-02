Ex-Botschafter Ammon: "Briten halten Deutschland für zu dominant"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Deppendorf: Knackpunkte werden immer zum Schluss verhandelt

WDR 2 | 06.02.2018 | Länge: 02:55 Min.

Es scheint eine zähe Runde zu sein in Berlin, es gibt immer noch kein Ergebnis bei den Koalitionsverhandlungen. Es ist immer so, dass in den letzten Stunden die Knackpunkte verhandelt werden, sagt Ulrich Deppendorf, ehemaliger Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, im WDR 2 Interview. Die Gespräche seien schwierig, weil so viele mitreden wollen. Für die SPD stehe die sachgrundlose Befristung und die Bürgerversicherung zur Diskussion. | audio