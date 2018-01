Europäischer Gerichtshof: Kein Markenschutz für"Fack ju Göhte"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schulsozialarbeiterin: Es fehlt Geld und Personal

WDR 2 | 24.01.2018 | Länge: 03:35 Min.

Der Junge, der an der Gesamtschule in Lünen einen Mitschüler erstochen haben soll, war nur in der Schule, weil er einen Termin bei der Schulsozialarbeiterin hatte. Er gilt als unbeschulbar und aggressiv. Der Vorfall sei nicht Schulalltag, aber es komme immer mal wieder vor, dass Schüler so reagieren, berichtet Susanne Matz, Sozialarbeiterin an einer Realschule in Hagen. Für Problemschüler sei es gut, wenn sie jemand da ist, der sie nicht beurteilt und bewertet. Aber es fehle Geld und Personal. | audio