Audio: Immobilienpreise in NRW

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:08 Min. . WDR 5. Von Sebastian Moritz.

Es ist noch gar nicht so lange her, da sind die Mieten in Städten wie Köln oder Bonn teilweise um mehr als zehn Prozent im Jahr gestiegen. Doch damit jetzt ist offenbar Schluss. Das geht aus dem neuen Preisspiegel des Immobilienverbands Deutschland hervor. | audio