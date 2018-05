EU verklagt Deutschland wegen zu schlechter Luft

Audio: Große Schäden im Kreis Viersen: Wie entsteht ein Tornado?

WDR 2 | 17.05.2018 | Länge: 03:21 Min.

Große Schäden durch einen Tornado im Kreis Viersen. Wie entsteht so eine Windhose? Tornados in Deutschland seien nicht so ungewöhnlich, aber es gebe eine hohe Dunkelziffer, so WDR 2 Reporter Markus Meyer-Gehlen. Viele seien auch nicht so stark wie gestern. "Warum ein Tornado entsteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Luft muss warm und feucht sein, und Wind aus unterschiedlichen Richtungen und Höhen kommen," so Meyer-Gehlen. | audio