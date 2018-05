Audio: Weltzeit Ganze Sendung (27.05.2018)

WDR 2 Weltzeit | 27.05.2018 | Länge: 29:15 Min.

Themen unter anderem: 1. Italien - Warum ein Unbekannter Ministerpräsident wird - 2. Obama goes Netflix - Der EX-US-Präsident will Filme machen - 3. Neue Heimat - Hörer Alf Weyers über die Provinz Limburg - 4. Türkische Lira fällt - Was bedeutet das für Erdogans Wahlkampf? - 5. Island - Was macht die Insel so einzigartig? - 6. Kalifornien - Brummende Leiharbeiter - 7. Polen - "Wir überlegen, wann wir gehen" - 8. Quallenalarm auf Mallorca - 9. Schweden: Baustelle als Film-Star Moderation: Tobias Altehenger. | audio