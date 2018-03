EU-Parlamentarier Gahler: Scharfe Kritik an Russland

Audio: Puigdemonts Festnahme: Haben die Dänen einfach weg geguckt?

WDR 2 | 27.03.2018 | Länge: 03:09 Min.

Bevor Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont in Deutschland festgenommen wurde, reiste er durch Finnland und Dänemark, ohne aufgehalten zu werden. Der Verdacht: Die Dänen haben einfach weg geguckt, vermutet Carsten Schmiester, WDR 2 Skandinavien. Angeblich hatten weder Regierung noch Polizei gewusst, wo sich der Spanier aufgehalten hatte. Puigdemont bleibt also weiter in Gewahrsam in der JVA Neumünster. | audio