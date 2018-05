Essen diskutiert über 3-D-Zebrastreifen

Audio: Weltzeit Ganze Sendung (06.05.2018)

WDR 2 Weltzeit | 06.05.2018 | Länge: 42:26 Min.

1.) Community-Thema: Heiraten im Ausland - 2.) Macrons Eiche und andere Staatsgeschenke - 3.) Türkischer Kulturmäzen in U-Haft - 4.) Fake-Hochzeiten in Vietnam - 5.) Saubere Parks in London - 6.) Ausflugstipp: Das königliche Gewächshaus in Belgien - 7.) Hungernde Studenten in den USA - 8.) Heiraten in Las Vegas - 9.) Neuseeland kämpft gegen geographische Amnesie - 10.) Der ägyptische Fußballkönig: Mo Salah - 11.) eSwatini: Kosten für die Umbenennung Swasilands - 12.) Saudi-Arabien im Wandel Moderation: Laura Schneider-Mombaur. | audio