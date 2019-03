Audio: Berliner Regierungs-PK: gutes Konzept mit Schwächen

WDR 5 Hintergrund Medien | 16.03.2019 | Länge: 10:00 Min.

Das Konzept der Berliner Regierungs-Pressekonferenz ist weltweit einmalig: dreimal in der Woche werden die Sprecher der Regierung von der Hauptstadtpresse in das Haus der Bundespressekonferenz eingeladen und befragt. Viele Journalisten jedoch finden, dass der Informationsfluss nachlässt. Zu oft würden die Sprecher und Sprecherinnen klare Antworten vermeiden. Woran liegt das? Und, nimmt der Sprecher der Kanzlerin, Steffen Seibert, das auch so wahr? Der Hintergrund Medien auf WDR5. | audio