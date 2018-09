Emscher: Unterirdischer Abwasserkanal eingeweiht

Audio: Immer himmelwärts: Gotik-Ausstellung in Paderborn

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 24.09.2018 | Länge: 10:55 Min.

Die Gotik gilt allgemein als hoch und hell. Weniger bekannt ist ihr Einfluss in Westfalen. Eine Ausstellung in Paderborn will das ändern - mit eigenen Exponaten und mehr als 150 Leihgaben aus ganz Europa. Cornelia Müller hat die Ausstellung besucht. | audio