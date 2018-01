Elektronik-Show: High-Tech-Spielzeug auf der CES in Las Vegas

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hochwasserschutz-Messe präsentiert den mobilen Deich

WDR 2 | 10.01.2018 | Länge: 02:54 Min.

Beim Hochwasser der vergangenen Tage sind die meisten Menschen bei uns im Westen noch einmal einigermaßen glimpflich davongekommen. Doch was kann getan werden, um die Gefahr von Überschwemmungen in Zukunft klein zu halten? Auf der Hochwasserschutz-Messe "Acqua Alta" in Essen werden derzeit Neuheiten gezeigt, die den Hochwasserschutz einfacher, schneller und effektiver machen sollen. | audio