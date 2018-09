Einigung im Fall Maaßen: Ist ein "Reset" der Regierung möglich?

Audio: Missbrauchsopfer Bauer hofft auf Konsequenzen für Täter und Vertuscher

WDR 2 | 25.09.2018 | Länge: 03:06 Min.

Patrick Bauer aus Meckenheim ist Betroffener des sexuellen Missbrauchs, damals an einem Internat in Bonn. In der Unterstufe gab es einen Pater, der pädophil war, berichtet Bauer im WDR 2 Interview. Bis heute leide er unter den Folgen der Erlebnisse. Es sei z.B. nicht möglich eine Gemeinschaftsdusche zu nutzen. Inzwischen habe er zwei Therapien, eine gescheiterte Ehe, einen Burnout hinter sich und mit Depressionen zu kämpfen. Seine Hoffnung: Konsequenzen für die Täter und die Vertuscher. | audio