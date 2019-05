Eine Million Arten vom Aussterben bedroht

WDR 2. . 04:04 Min. . WDR Online.

Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten könnten in den kommenden Jahrzehnten für immer verschwinden, so ein UN-Bericht. Ursache: Viele Naturräume an Land und im Meer wurden vom Mensch erheblich verändert. "Die enorme Intensivierung der Landwirtschaft vernichtet Lebensräume", so Detlef Reepen, WDR 2 Wissenschaft. In den Meeren geschehe dies durch industrielle Fischerei. "Der Biodiversitätsrat verlangt ein Umdenken - in der Wissenschaft und bei uns allen.""

