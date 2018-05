Ein Jahr Macron: "En Marche" hat noch Schwung

Audio: Befristete Verträge bei der Post: Zu Unrecht kritisiert

WDR 2 | 07.05.2018 | Länge: 03:20 Min.

Die Post legt bei der Entfristung von Arbeitsverhältnissen strenge Kriterien an und kommuniziert diese offen - dafür gab es viel Kritik. Dabei unterscheidet sich die Praxis der Post kaum von dem, was in der Branche und in Ministerien üblich ist. Matthias Hof, WDR 2 Wirtschaft. | audio