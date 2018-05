Audio: Flug MH370: Flugexperte vermutet Selbstmord des Piloten

WDR 2 | 23.05.2018 | Länge: 03:29 Min.

Mehr als vier Jahre ist es her, dass der Malaysian Airlines Flieger mit 238 Menschen an Bord ins Meer gestürzt ist. Warum, ist bis heute unklar. Ein kanadischer Flugexperte behauptet in seinem neuen Buch, der Pilot habe Selbstmord begangen. Holger Stenzel, WDR 2 Singapur, erklärt, warum die Experten, die den Absturz untesucht haben, diese Theorie nicht für plausibel halten. | audio