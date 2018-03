Drei Tote bei Geiselnahme in Carcassonne - IS reklamiert Tat für sich

Ein mutmaßlicher Terrorist hat bei Attacken und einer Geiselnahme in Südfrankreich drei Menschen getötet und weitere verletzt. Die Polizei erschoss den Täter, der sich am Freitag in einem Supermarkt in dem kleinen Ort Trèbes östlich von Carcassonne verschanzt hatte.

