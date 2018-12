Doc Esser: "Geht Blutspenden - es ist so wichtig"

WDR 2 | 26.12.2018 | 04:23 Min.

Blutspenden ist so wichtig. Gerade an den Feiertagen gebe es Engpässe, so Doc Esser. "Kommt bitte zum Deutschen Roten Kreuz und spendet Blut, gerade an solchen Tagen wie heute", ruft der Arzt auf WDR 2 auf. Das Spenden sei entspannt, vorab gäbe es einen kleinen Gesundheitscheck, der umsonst sei. "Und man ist danach ein Held". Die meisten Spenden gingen an krebskranke Menschen. "Sie brauchen es täglich", so der Arzt.

