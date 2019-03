Diskussion um Unterhalt: In Prävention investieren

WDR 2 | 12.03.2019 | 03:23 Min.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will Väter von Trennungskindern rechtlich besserstellen und hat Reformen angekündigt. "Es ist zeitgemäß anzuerkennen, dass sich Väter nach einer Trennung stärker um ihre Kinder kümmern wollen", betont Jürgen Kura, Vorsitzender des Vereins "Väter in Köln". Aber es sei entscheidend, vor allem in Prävention und Mediation zu investieren: "Damit Eltern lernen, Konflikte miteinander zu lösen."

Audio Download .