Diskussion um Tempolimit: "Auch in Deutschland überfällig"

Audio: "Azubi-Ticket" für ganz NRW kommt

WDR 2 | 23.01.2019 | Länge: 03:24 Min.

Rund 300.000 Auszubildenden gibt es in NRW, für sie will die Landesregierung nun ein vergünstigtes Nahverkehrsticket einführen. Start soll zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Sommer 2019 sein. Bislang habe es nur "Insellösungen" in einzelnen Verkehrsverbünden gegeben, erklärt Stefan Lauscher, WDR 2 Landespolitik. Das neue Ticket soll rund 80 Euro kosten und in ganz NRW gelten. | audio