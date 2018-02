Dieter Kosslick: „Berlinale soll ein Publikumsfest sein“

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Amoklauf in Florida

WDR 2 | 15.02.2018 | Länge: 02:30 Min.

Schon wieder ein Amoklauf in den USA: In Florida erschoss ein 19-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 17 Menschen. Der Verdächtige wird seit gestern Nacht verhört, sein persönlicher Hintergrund durchleuchtet. Wieder einmal rücken die Waffengesetze in den USA in den Vordergrund. ARD-Korrespondent Marc Hoffmann mit aktuellen Informationen zur Tat auf WDR 2. | audio