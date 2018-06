"Die Weltmeisterschaft der Anderen" - Italien und die WM

Audio: Anwohner in Köln-Chorweiler besorgt wegen des Rizin-Fundes

WDR 2 | 15.06.2018 | Länge: 03:06 Min.

In Köln-Chorweiler hat jemand versucht, eine Massenvernichtungswaffe mit Rizin herzustellen. Die Substanz kann schon in ganz kleinen Mengen tödlich sein. Ein terrorverdächtige Tunesier ist festgenommen worden. Die Anwohner sind besorgt und schockiert, dass so etwas in Deutschland passiert, berichtet Jochen Hilgers, WDR 2 aktuell. Es herrsche aber auch Erleichterung, dass die Polizei so früh eingegriffen habe. | audio