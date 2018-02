Die Krefelder Dolphins Cheerleader treten bei Olympia auf

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gladbecker Geiseldrama: Degowski ist wieder frei

WDR 2 | 16.02.2018 | Länge: 02:27 Min.

Einer der beiden Geiselnehmer von Gladbeck darf nach 30 Jahren die Vollzugsanstalt Werl verlassen. Dieter Degowski hat die Mindesthaftdauer abgesessen und die Prognose ist laut Gefängnisleitung positiv, sagt Heinz Krischer, WDR 2 aktuell. Er habe seine Schuld ehrlich aufgearbeitet. Mit neuem Namen in einem neuen Wohnort soll er die Chance haben, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Sein Komplize Hans-Jürgen Rösner sitzt in Aachen ein und könnte evtl. in den offenen Vollzug kommen. | audio