Audio: Plastik-Problem: Picknick vom Pappteller

WDR 2 | 28.05.2018 | Länge: 02:43 Min.

Einwegbesteck, Plastikflaschen, Strohhalme - Die Eu-Kommission will die Produkte verbieten, die am häufigsten an unseren Stränden angespült werden. Allerdings wage man sich nur an die Dinge, die sich preisgünstig und problemlos ersetzen lassen. Im Grunde brauche man ein Welt-Plastik-Abkommen, sagte Kai Küstner, WDR 2 Brüssel. | audio