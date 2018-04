Deutlich weniger Straftaten - wirklich?

Offiziell sind die Zahlen noch nicht, aber nach Informationen der "Welt am Sonntag" ist die Zahl der erfassten Straftaten im vergangenen Jahr so stark gesunken wie seit 25 Jahren nicht mehr. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes der Kriminalbeamten in NRW, sagt dagegen: "Wir weinen eher - und das sind keine Freudentränen." Viele Delikte tauchten in der Statistik gar nicht auf.

