Der tote Winkel ist für Kinder besonders gefährlich

Audio: Unwetter in NRW: 100 Liter/Quadratmeter und 11.500 Blitze/Stunde

WDR 2 | 29.05.2018 | Länge: 03:13 Min.

Gewitter, Starkregen und Hagel – in weiten Teilen von NRW hat es am Dienstagnachmittag (29.05.2018) schwere Unwetter gegeben. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fielen in kürzester Zeit und über 11.500 Blitze in einer Stunde wurden registriert. Aachen und Wuppertal hat es derzeit am schwersten erwischt, berichtet WDR 2 Reporter Sebastian Auer, und in Solingen musste eine Gedenkfeier für die Opfer des Brandanschlages abgebrochen werden. | audio