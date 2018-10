Audio: Der Bücherretter von Kairo

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 01.11.2018 | Länge: 05:14 Min.

Der Ägypter Omar Amin, 32 Jahre alt, bringt alte Bücher neu an den Mann oder die Frau. In einem Land, in dem Lesen zum Luxus geworden ist, betreibt er die Initiative "The Vanished Library". Cornelia Wegerhoff hat ihn begleitet. | audio