Audio: Weltzeit Ganze Sendung (18.02.2018)

WDR 2 Weltzeit | 18.02.2018 | Länge: 39:19 Min.

1.) Was wird aus den Sportstätten nach Olympia? 2.) Kostenloser ÖPNV in Talinn 3.) Promi-Investoren im Silicon Valley 4.) Das Jahr des Hundes in China 5.) Leere Tribünen in Pyeongchang Die ganze Welt in vier Stunden: Aufregende Reiseberichte, spannende Reportagen, hilfreiche Tipps und aktuelle Hintergrundinformationen. Moderation: Ralph Günther. | audio