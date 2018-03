Datenschutz: Facebook bekommt Gegenwind

WDR 2 | 26.03.2018 | 04:02 Min.

Alles wird für den Verbraucher kontrolliert - nur bei Online-Plattformen wie Facebook scheint das nicht so. "Ein unhaltbarer Zustand, der dringend geändert werden müsste", sagt Internetexperte Jörg Schieb. "Konsumenten brauchen Transparenz und die Möglichkeit, auch Daten wieder zu löschen. Die Gesellschaft braucht Einblick in die Algorithmen, [...]. Warum also nicht entsprechende Vorschriften vorsehen", so Schieb auf WDR 2.

