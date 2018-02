Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Fußball-Bundesliga: Packt der FC noch den Klassenerhalt?

WDR 2 | 26.02.2018 | Länge: 02:44 Min.

Dass der 1. FC Köln am Sonntag in Leizig nach Rückstand noch gewonnen hat, zeigt, dass man in der Domstadt noch an den Verbleib in der Bundesliga glaubt. Holger Dahl, WDR 2 Sport, ist da eher skeptisch. "Freuen würde es mich aber um so mehr." Aber was ist eigentlich mit dem Montagsspiel des BVB? | audio