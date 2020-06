Corona: Menschenansammlungen als Schlüsselereignisse

WDR 2. . 03:29 Min. . Verfügbar bis 09.06.2021. WDR Online.

Große Menschenansammlungen würden im Rückblick als Schlüsselereignisse für die Verbreitung des Coronavirus bewertet, sagt Prof. Clara Lehmann, Leiterin des Infektionsschutz-Zentrums an der Uniklinik Köln. "Alles, was draußen stattfindet, ist weniger risikoreich als in geschlossenen Räumen, aber ich muss ja irgendwie dahin kommen. Und es kann durchaus sein, dass ich mich dann in der Bahn anstecke", erläutert sie auf WDR 2.

