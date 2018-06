Computermesse Cebit mit neuem Konzept

WDR 2 | 11.06.2018 | 02:18 Min.

Die Cebit ist mit einem vollkommen umgekrempelten Gesamtkonzept an den Start gegangen. In der Branche wird mit Spannung erwartet, ob der neue Ansatz für die einst weltgrößte Computerschau aufgeht. Die Expo will ein deutlich jüngeres Publikum ansprechen als bisher.

