Christoph Maria Herbst: Lustig sein ist "schon ein Knochenjob"

Bei Christoph Maria Herbst denken viele direkt an das "S-Wort": Doch mit Stromberg hat seine neue Rolle als Hochzeitsplaner in der Kinokomödie "Ein Fest fürs Leben" kaum etwas gemein. "Endlich mal ein Film, in dem ich nicht den Stinkstiefel spiele", freut sich der Schauspieler bei seinem Besuch im WDR 2 Studio und erklärt, warum lustig sein "ein Knochenjob" ist.

