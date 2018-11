Christian Jung (FDP): "Strukturiertes Chaos" bei der Bahn

Audio: Wettbewerb um die "Lüdia"

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 22.11.2018 | Länge: 05:23 Min.

Das Publikumskinofest in Lünen geht in diesem Jahr mit neuen Filmpreisen an den Start. Inzwischen schon zum 29. Mal gibt es das Nachwuchsfilmfestival in der kleinen Stadt, die kein Programmkino hat. Ein Gespräch mit Leiter Michael Wiedemann. | audio