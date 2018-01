Cheflobbyisten und Diplomaten: Hinter den Kulissen von VW

WDR 2 | 31.01.2018 | 02:57 Min.

Cheflobbyist Thomas Steg wurde nach der Kritik an den Abgas-Experimenten mit Affen von Volkswagen beurlaubt - ihm folgt Jens Hanefeld, wie Steg zuvor in der Politik tätig. Ralph Sina, WDR-Korrespondent in Brüssel, erklärt wie sich Lobbyismus, Politik und Diplomatie bei VW vermischen. Die Politik führe keine kritische Aufsicht mehr, so Sina, sondern sei im Konzern direkt beteiligt.

