Bühnen, Bänke, volle Gaststätten: Katholikentag in Münster

Audio: NRW: Lange Staus zu Christi Himmelfahrt erwartet

WDR 2 | 09.05.2018 | Länge: 02:11 Min.

Am kommenden Feiertags-Wochenende wird es auf den Autobahnen voll: Mehre Hundert Kilometer Stau werden befürchtet. Verkehrsstatistiken zufolge ist die Verkehrsbelastung um Christi Himmelfahrt die höchste im Jahr - so gab es 2017 am Mittwoch vor Himmelfahrt Staus mit einer Gesamtlänge von 546 Kilometern. | audio