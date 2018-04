Audio: Bauernwetter: Der April macht was er will

WDR 2 | 15.04.2018 | Länge: 02:55 Min.

Regine Weustermann ist Expertin für das Bauernwetter auf WDR 2. Der launige April zeigt sich in diesem Jahr von seiner besten Seite. Auch die Tiere merken das, so die Bäuerin. "Wir haben die ersten Kälber bekommen und warten noch auf eines". Raus dürften die Tiere aber noch nicht, denn dazu sei noch zu wenig Gras da, so Weustermann. | audio