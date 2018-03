Audio: Neue Computerspiele in San Francisco vorgestellt

Auf der Messe für Spieleentwickler (GDC) in den USA kann man sehen, was bald auf unseren Rechnern und Konsolen läuft. Marcus Schuler, WDR 2 San Francisco, erklärt, warum das Interesse an Virtual Reality gerade etwas nachlässt und was der neue Trend ist. | audio