Audio: Mit Sven Pistor auf Fußballerlebnistour in Aachen

WDR 2 | 22.10.2018 | Länge: 03:04 Min.

WDR 2 Liga Live-Moderator Sven Pistor hat eine Liebeserklärung an den Fußball-Westen geschrieben. In dem "Buch 50 Dinge, die man über den Fußball-Westen wissen muss" sind auch 11 Fußballerlebnistouren. Pistor beschreibt zum Beispiel in Aachen den Tivoli. "Das war DAS Stadion", sagt der Fußballmoderator. Und etwas steht auch noch davon: Ein übrig gebliebener, verwilderter Aufgang zum Würselener Wall - die damalige Fankurve schlechthin. | audio