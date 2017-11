Bosbach für Neuwahlen mit Merkel

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Teamarbeit an der Schule: Neuntklässler schneiden gut ab

WDR 2 | 21.11.2017 | Länge: 03:16 Min.

Laut einer neuen Pisa-Studie sind Neuntklässler an deutschen Schulen überdurchschnittlich teamfähig. Heinz Moll, Leiter der Europaschule Langerwehe, findet Teamarbeit genauso wichtig wie Rechnen und Schreiben. An seiner Schule wird sie zum Beispiel im Sport, in einer Zauber-AG und in Schulbands eingeübt. | audio