Audio: Nach G7-Eklat: Wie mit Trump umgehen?

WDR 2 | 11.06.2018 | Länge: 03:15 Min.

In 42 Jahren hat es das noch nie gegeben, dass ein Gipfel-Partner von einer unterzeichneten Erklärung am nächsten Tag wieder zurücktritt - so wie Donald Trump. Die Reaktionen von deutschen Politikern seien durchweg negativ, berichtete Jens Wiening, WDR 2 Berlin. Alle überlegten jetzt, wie man mit Trump umgehen solle. | audio