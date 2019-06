Besser pendeln: ÖPNV in Monheim wird kostenlos

Audio: Mordfall Lübcke: "Druck auf rechtsextreme Szene erhöhen"

WDR 2. . 03:41 Min. . WDR Online.

Im Fall des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Der dringend Tatverdächtige besitzt einen rechtsextremen Hintergrund. "Es schockiert mich, aber es überrascht mich nicht", betont Johannes Kies, Soziologe und Experte für Rechtsextremismus an der Uni Siegen. "Der Verfolgungsdruck auf die rechtsextreme Szene muss erhöht werden." | audio