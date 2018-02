Bei Kälte draußen arbeiten: Kleidung in Lagen und Wärmezelte

WDR 2 | 27.02.2018 | 02:12 Min.

Kälte in NRW: Minusgrade auch am Tag - das ist besonders hart für alle, die draußen arbeiten müssen. WDR 2 Reporterin Friederike Müllender sprach unter anderem mit Verkäufern am Marktstand und Bauarbeitern.

Audio Download .