Audio: Vorschulpflicht ab 3: Modell für Deutschland?

WDR 2 | 04.04.2018 | Länge: 03:06 Min.

Frankreich will die Vorschulpflicht für Kinder ab drei Jahren einführen. In Deutschland sind sich die Eltern geteilter Meinung darüber, sagt Benjamin Sartory, WDR 2 Aktuell. Er hat sich in gutbürgerlichen und in Problemvierteln bei uns im Westen umgehört. | audio