Bayern fast Meister: "Leider nur Routine"

WDR 2. . 03:17 Min. . Verfügbar bis 27.05.2021. WDR Online.

Bayern München hat den achten Meistertitel in Folge fast in der Tasche. "Alles nur Routine", bedauert Philipp Köster, WDR 2 Beobachter und Chefredakteur "11 Freunde". Es liege aber nicht nur an den "Superschurken" aus München, dass der Titelkampf in den vergangenen Jahren reichlich unspannend war. Köster vermisst bei einigen Konkurrenten vor allem eines: "Entschlossenheit".

